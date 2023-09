Torino, un altro incidente aereo!

Un nuovo episodio riaccende la tensione e la preoccupazione sui cieli di Torino, a breve distanza dalla tragica vicenda occorsa la scorsa settimana tra Caselle e San Francesco al Campo. Tuttavia, questa volta, la sorte ha sorriso evitando esiti tragici: si registra, infatti, solo il ferimento non grave di tre persone.



Il fatto è avvenuto intorno alle 13 a Moncalieri. Un aereo ultraleggero Cessna, appartenente ai Falchi di Daffi, una nota associazione di volontariato legata alla Protezione Civile, stava effettuando un volo di ricognizione. Si ipotizza che a causa di un guasto tecnico, il pilota sia stato costretto a un atterraggio di emergenza. Con grande abilità e prontezza, ha guidato l’aeromobile verso un’area sgombra, riuscendo a atterrare in un campo a Moncalieri. Tuttavia, nel momento dell’atterraggio, il velivolo si è capovolto, terminando la sua corsa in una posizione invertita.



Gli immediati interventi di soccorso si sono rivelati cruciali: sul luogo dell’incidente, situato non lontano dai confini con Trofarello e Pecetto (precisamente nella zona della frazione di Valle Sauglio), sono prontamente giunte le ambulanze della Croce Rossa di Chieri e di Nichelino. A supportare le operazioni di soccorso sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. Una delle persone a bordo, sebbene non in condizioni gravi, è stata trasferita all’ospedale Cto di Torino. Gli altri due occupanti, per precauzione, sono stati portati al Santa Croce di Moncalieri per ulteriori controlli.



Questo evento, seppur conclusosi senza gravi conseguenze, rinnova l’appello alla massima prudenza e attenzione nell’aviazione civile, soprattutto considerando gli eventi recenti che hanno scosso la comunità locale.