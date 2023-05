Torna l’Emporio Letterario di Pienza: da Carofiglio a Galimberti ecco i grandi ospiti

Pienza si prepara ad accogliere un weekend all’insegna della letteratura grazie all’Emporio Letterario, un evento che animerà la città Patrimonio Unesco dal 2 al 4 giugno. Diretto dallo scrittore e docente Giorgio Nisini, l’undicesima edizione di questo evento ospiterà numerosi ospiti provenienti dal mondo dell’editoria, della musica, dell’arte, dei fumetti e della letteratura. Sarà un’occasione unica per incontrare autori di spicco come Walter Siti, Gianrico Carofiglio, Umberto Galimberti, Marino Sinibaldi, Malika Ayane, Giovanni Caccamo, Cinzia Tani, Simona Binni, Raffaella Canovi e Virtus Zallot. Durante l’evento, gli ospiti parteciperanno a dialoghi sulle loro ultime opere letterarie o terranno lezioni a tema, offrendo approfondimenti su letteratura, editoria e giornalismo culturale.



Il centro storico di Pienza sarà il cuore pulsante dell’evento, con piazzette, vicoli e cortili che saranno pervasi da cultura in ogni momento della giornata. Inoltre, l’Emporio dei Piccoli organizzerà tre incontri, uno per ogni giornata del festival, presso il Giardino del Complesso San Carlo Borromeo alle 16:30. La musica avrà il suo spazio con l’Emporio Musicale che si terrà il 2 e 3 giugno alle 17 presso il Cortile di Palazzo Borgia, con la partecipazione del Mysticanza Duo. Lo stesso luogo ospiterà anche l’Emporio Fumetto, in collaborazione con Spazio Giovani Pienza, dove saranno protagonisti Marco Taddei (il 3 giugno), Simona Binni e Cinzia Tani (il 4 giugno).



Tra gli ospiti più attesi, ci saranno Michele Ainis e Umberto Galimberti nella giornata inaugurale, Gianrico Carofiglio e Walter Siti il 3 giugno, e Vittorio Emanuele Parsi e Malika Ayane nella giornata conclusiva. La cantante parlerà del suo primo lavoro narrativo intitolato “Ansia da felicità”, una raccolta di racconti vincitrice del “Premio Fuori Paesaggi”. L’Emporio Letterario è organizzato dall’Associazione culturale Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di Pienza.