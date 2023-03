Tornado assassino, almeno 21 morti

Violenti temporali e uno o più tornado hanno colpito il Mississippi nella notte causando la morte di almeno 21 persone, come riportato dalla CNN. Case senza tetti, città distrutte e blackout per decine di migliaia di persone sono il risultato di questi eventi estremi. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, in particolare nelle città di Silver City e Rolling Fork, quest’ultima descritta da un residente come completamente distrutta. Almeno 13 morti si contano a circa 100 chilometri a nord-ovest di Jackson nella Sharkey County, dove si trova Rolling Fork, secondo il coroner della contea. Altre tre persone sono morte e almeno due sono in gravi condizioni nella contea di Humphreys.



Il tornado, che si è mosso a circa 80 chilometri orari dopo le 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia), ha abbattuto alberi e portato via i tetti delle case. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate nelle loro case e la corrente si è interrotta non solo in Mississippi, ma anche in Alabama e Tennessee. Alcuni video diffusi sui social mostrano alberi e case abbattute, elettrodomestici e mobili trascinati via dall’acqua fuori dalle abitazioni.



Il Servizio meteo nazionale ha definito il tornado “grande e distruttivo”, segnalato vicino alla comunità di Coila, che ha emesso un’altra allerta per Rolling Fork, Silver City e la vicina Anguilla. Ci sono state almeno 11 segnalazioni di tornado in Mississippi e Alabama nelle ultime 24 ore, secondo il Centro per la previsione delle tempeste. Non è ancora chiaro se il disastro sia stato causato da uno solo o da più tornado.



Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha twittato che tutti i servizi di supporto medico disponibili sono stati attivati. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso e la situazione è ancora in evoluzione. Si spera che la situazione si risolva al più presto possibile e che il numero delle vittime non aumenti ulteriormente.