Tornava dal mare con la fidanzata, Nicolas si schianta con la moto: è morto così, sul colpo. E lei…

RIMINI – Un nuovo incidente mortale si è verificato sulle strade italiane, questa volta nella suggestiva Riviera romagnola. Quella che doveva essere una giornata serena al mare si è trasformata in una tragedia. Nicolas Bartolini, un giovane di 26 anni, ha perso la vita in un violento scontro stradale avvenuto nella serata di domenica 11 agosto, lungo la Statale Adriatica, all’altezza di Misano.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 all’incrocio con via Garibaldi. Bartolini era alla guida della sua Bmw RR, con la fidanzata di 19 anni seduta dietro di lui. I due stavano rientrando a casa dopo una giornata al mare, quando la loro moto si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero che si stava immettendo in via Garibaldi. La forza dell’impatto è stata tale che la moto è finita contro un’altra auto, un’Audi Q2, che precedeva la Dacia.

Lo scontro è stato devastante: Bartolini è stato sbalzato dalla moto, colpendo il parabrezza della Dacia e cadendo violentemente sull’asfalto. I soccorsi, arrivati rapidamente sul luogo, hanno tentato di rianimarlo in ogni modo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato dai medici del 118 dopo numerosi tentativi di rianimazione.

Ancora più critiche sono le condizioni della fidanzata 19enne, che è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena. La giovane versa in condizioni disperate, e i medici descrivono la sua situazione come “gravissima”.

La comunità locale è profondamente colpita dalla notizia, e molte persone si sono strette intorno alle famiglie delle vittime in questo momento di profondo dolore. L’incidente di Misano si aggiunge tristemente a una lunga serie di tragedie che continuano a funestare le strade italiane, soprattutto nel periodo estivo.