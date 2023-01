Totti e Ilary, la decisione che spiazza

Dovrà essere firmato entro il 14 marzo e prevederà l’affidamento condiviso dei tre figli e la spartizione di patrimonio, Rolex e borse al centro della polemica negli ultimi mesi.

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per firmare, a sorpresa e dopo le interviste al veleno, la “guerra del guardaroba” e gli screzi social, la separazione consensuale.

Nessuna riconciliazione, dunque, tra le due star, sposati dal 2015 e la cui separazione è arrivata la scorsa estate: il Pupone è sempre più impegnato nella relazione con Noemi Bocchi e la showgirl non nasconde più il suo legame con la nuova fiamma Bastian Muller. Ma tra i due ora sventola bandiera bianca, pare, per trovare un accordo definitivo che eviti nuove udienze davanti al giudice, anche nell’interesse dei figli.

Gli avvocati di Totti e Blasi sono al lavoro, ma è lotta contro il tempo: il 14 marzo, data della nuova udienza per la separazione giudiziale davanti al presidente del Tribunale di Roma, è vicino. Due mesi per chiudere un cerchio su affidamento dei tre figli – che potrebbero anche scegliere di vivere chi prevalentemente con la madre e chi col padre -, assegni di mantenimento dal calciatore alla ex velina e spartizione di gioielli, orologi, scarpe e borse.

Probabilmente la scelta di un accordo prima della separazione giudiziale è dettata anche dal fatto di voler evitare una nuova sovraesposizione mediatica che ha caratterizzato questa prima fase della separazione più chiacchierata del 2022 e che ha portato con sé uno strascico di polemiche che hanno danneggiato l’immagine di entrambi.

Una decisione che spiazza dopo i mesi di guerra a distanza tra i due.