Una tragica esplosione ha scosso il tranquillo campeggio situato nella località balneare tra Olbia e Golfo Aranci. Secondo le prime informazioni raccolte, un bambino di 11 anni ha perso la vita in un incidente che ha provocato anche il ferimento del padre e danni agli edifici circostanti.



L’incidente sembra essere stato innescato da un’esplosione all’interno di un camper. Le circostanze esatte che hanno portato all’esplosione sono ancora in fase di investigazione, ma sembra che il gas possa essere coinvolto. Dopo l’esplosione iniziale, un incendio si è rapidamente diffuso, coinvolgendo anche alcune strutture bungalow nelle vicinanze.



Il corpo del bambino è stato trovato carbonizzato all’interno del camper, evidenziando la gravità dell’incidente. Il padre del ragazzo è stato ferito nell’esplosione e ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo. L’elisoccorso è stato chiamato in aiuto e il padre è stato trasportato d’urgenza al Centro Ustioni presso l’ospedale di Sassari per le cure necessarie.



La madre del bambino, visibilmente scossa dalla tragedia, è stata trasferita all’ospedale di Sassari tramite un’ambulanza del servizio di emergenza 118. Nonostante lo stato di shock, sembra che la madre non abbia riportato ferite gravi.



Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, i genitori si stavano dedicando alla preparazione del cibo mentre il bambino si trovava all’interno del camper. Le fiamme, spinte dal vento, si sono rapidamente diffuse, avvolgendo il mezzo e causando l’esplosione delle bombole di gas. Un denso fumo nero si è alzato dalla scena dell’incendio, visibile anche da lontano, prima che i vigili del fuoco riescano a domare le fiamme.



Le autorità locali, inclusi i carabinieri, sono attualmente sul posto per condurre ulteriori indagini e stabilire le circostanze esatte dell’incidente. La comunità è scossa da questa tragica perdita e tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia ricevono le più sincere condoglianze.