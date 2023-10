In una tragica serie di eventi, un elicottero civile è precipitato e ha preso fuoco oggi nella zona collinare di Carrara, al confine tra la Toscana e la Liguria. L’elicottero coinvolto nell’incidente, identificato come un velivolo commerciale, ha subito una catastrofica perdita di quota prima di schiantarsi a terra. Fortunatamente, al momento dell’incidente, l’elicottero trasportava solo il pilota, un ragazzo di 28 anni. L’allarme è stato dato dai carabinieri della stazione di Luni, comandati dal maresciallo Pietra, che sono stati prontamente informati da un ristoratore della zona. Le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari sono intervenuti immediatamente, insieme alla squadra di Protezione Civile del Comune di Luni e all’elisoccorso.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso la sua preoccupazione attraverso i social media, dichiarando: “È caduto un elicottero civile e in fiamme a Fontia (Carrara) al confine con la Liguria. Sul posto i nostri sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine.”

Elicottero precipita, il racconto del testimone oculare

Al momento, le autorità stanno lavorando per stabilire le cause esatte dell’incidente e per fornire assistenza al pilota coinvolto. L’intera comunità è stata colpita da questo tragico episodio, e l’inchiesta in corso cercherà di gettare luce su quanto accaduto.

Arriva la testimonianza di Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, che ha visto cosa è accaduto sulle colline. È stato lui a dare l’allarme ed a chiamare i carabinieri. “Qui passano spesso gli elicotteri ma oggi quell’elicottero faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. E’ stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri. So che adesso cercano di capire col gps dove è avvenuto lo schianto”.