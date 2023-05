La giovane Rebecca Biscetti, di soli 21 anni, ha perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto venerdì scorso a Guidonia, comune alle porte della Capitale. La dinamica dell’incidente sembra essere stata influenzata dal violento acquazzone che in quel momento si stava abbattendo sulla zona.

Guidonia Incidente, Dettagli sull’accaduto

Rebecca, a bordo della sua Mini Cooper, stava percorrendo la via Nomentana quando, probabilmente a causa della pioggia battente, ha perso aderenza in curva. L’auto è finita contro due veicoli che sopraggiungevano nel senso opposto, finendo la sua corsa contro un muro lungo la stessa via Nomentana. Il violento impatto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della giovane, rimasto incastrato tra le lamiere. Trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, Rebecca è deceduta poco dopo il suo arrivo. Gli altri due conducenti, trasportati al Policlinico Tor Vergata, sono fortunatamente fuori pericolo.



La Polizia Stradale di Settebagni sta indagando sull’incidente e, per tutta la notte, ha proceduto a effettuare rilievi sull’asfalto e al sequestro dei veicoli coinvolti. Nei prossimi giorni verranno effettuate perizie tecniche sui tre veicoli coinvolti, così come l’autopsia sul corpo della giovane vittima.

Rebecca Biscetti: ricordi di una vita spezzata

Rebecca, originaria di Colleverde, era una studentessa della facoltà di Comunicazione a La Sapienza. Per mantenersi agli studi, lavorava come baby sitter per le giovani coppie del quartiere. Il suo profilo sui social media la ritrae come una ragazza solare, impegnata e determinata.