Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Montemurlo nella serata di sabato. Un bambino di soli 17 mesi, Lorenzo, ha perso la vita in modo tragico a seguito del crollo di una decina di pannelli di cartongesso. I pannelli erano appoggiati a una parete della stanza in cui il piccolo si trovava insieme alla madre.



La prima a lanciare l’allarme è stata proprio la madre del bambino. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti il 118 e i carabinieri. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento, le lesioni riportate dal piccolo erano troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.



Le prime ricostruzioni rivelano che i genitori, entrambi impiegati presso l’ospedale di Prato, avevano acquistato i pannelli per isolare la stanza dei loro figli. Si ipotizza che la madre potesse essere entrata nella stanza per rimuovere degli adesivi dai pannelli, che sarebbero caduti in blocco sul piccolo Lorenzo, causando l’incidente.



Dopo il tragico evento, sono immediatamente risuonate le sirene delle ambulanze e dei carabinieri. Lorenzo è stato trasferito in urgenza all’ospedale pratese e, a causa delle sue gravi condizioni, è stato successivamente portato al pediatrico Meyer, dove i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso. Il corpo del piccolo è ora alla medicina legale in attesa dell’autopsia.



L’amministrazione comunale di Montemurlo ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del bambino. “È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese – ha dichiarato il sindaco Simone Calamai – Una morte assurda che lascia sgomenti. A nome del Comune di Montemurlo e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze”. La tragedia ha profondamente colpito la comunità e sono in corso indagini per chiarire cause ed eventuali responsabilità.