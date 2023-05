Tragedia a Mostizzolo: madre e figlio trovati morti dopo una caduta dal ponte

Una madre di 41 anni e suo figlio, un bimbo di circa 4 anni, sono stati trovati morti dopo una tragica caduta dal ponte di Mostizzolo, in Trentino. Le autorità locali, in particolare i carabinieri della compagnia di Cles, stanno indagando sulla dinamica e sui possibili motivi che hanno portato a questa terribile tragedia. I corpi delle vittime sono stati recuperati nelle acque del torrente Noce, sotto il ponte, e purtroppo per loro non c’era più nulla da fare.



L’allarme è stato dato intorno all’una di notte, quando alcuni automobilisti hanno notato la presenza di una macchina sul ponte. Immediatamente sono state avviate le operazioni di ricerca, coinvolgendo vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale sanitario e un elicottero. Purtroppo, la tragica scoperta delle vittime ha lasciato sgomenta la comunità locale e ha scosso profondamente gli operatori che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio.



Le indagini sul caso sono ancora in corso e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato a questa drammatica conclusione. Tra le ipotesi considerate dalle autorità, vi è anche quella che si tratti di un gesto estremo compiuto dalla madre, che potrebbe aver deciso di portare con sé il proprio figlioletto.



Questo tragico episodio ha scosso la comunità locale, che è unita nel cordoglio per la perdita di queste due vite. Gli abitanti della Val di Sole si sono stretti attorno ai familiari delle vittime, offrendo il loro sostegno e la loro solidarietà in un momento così difficile. Si tratta di una tragedia che lascia un’impronta indelebile nella comunità, e il ricordo di questa madre e di suo figlio sarà sempre nel cuore di coloro che li hanno conosciuti.