Tragedia a Nizza: giovane italiano perde la vita in incidente stradale, la famiglia avvertita con ritardo

Nizza – Sabato 10 agosto, un terribile incidente stradale ha portato alla morte di Luca Troiano, un 23enne originario di Tripoli, una frazione di San Giorgio Bigarello in provincia di Mantova. Luca, che era diretto in Spagna, ha trovato la morte a seguito di uno scontro nel cuore della città francese. Il giovane, che aveva deciso di fare una tappa a Nizza per riposarsi durante il lungo viaggio in moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni cassonetti sul ciglio della strada. Nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente e abbiano tentato di rianimarlo per oltre due ore, Luca è deceduto poco dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 15:00.

Quello che ha lasciato tutti sconvolti è stato il notevole ritardo con cui i familiari sono stati avvisati della tragedia. La madre del giovane ha appreso della sua morte solo due giorni dopo l’incidente, nonostante Luca avesse con sé i documenti di identità ed essendo cittadino dell’Unione Europea. “È gravissimo che i familiari siano stati informati così tardi,” ha commentato la vice sindaca di San Giorgio Bigarello, Federica Nota, esprimendo il profondo disappunto dell’intera comunità locale. Nonostante i ripetuti tentativi della madre di mettersi in contatto con il figlio la sera dell’incidente, la famiglia non ha ricevuto alcuna informazione fino a quarantotto ore dopo la tragedia. “L’amministrazione comunale chiede immediati chiarimenti,” ha aggiunto Nota, sottolineando la necessità di fare luce sulle circostanze che hanno causato un ritardo così inaccettabile nella comunicazione.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, con particolare attenzione rivolta alle riprese delle telecamere di sicurezza nella zona, che potrebbero offrire elementi determinanti per ricostruire l’accaduto. Luca Troiano era una persona conosciuta e apprezzata a San Giorgio Bigarello. Dopo essersi trasferito a Bologna per lavorare come informatico, aveva scelto di passare l’estate viaggiando da solo in moto. Nonostante la giovane età, Luca era già noto per il suo impegno professionale e il forte legame con la comunità mantovana, che ora piange la sua tragica scomparsa.

Il sindaco Davide Dal Bosco ha ricordato Luca con affetto, descrivendolo come una persona dal cuore grande, con molte amicizie e legami nella zona. Il corpo del giovane sarà esposto venerdì 16 agosto presso la casa funeraria Maffioli di Levata di Curtatone, prima di essere accompagnato al cimitero di Villanova Maiardina per l’ultimo saluto. La morte di Luca Troiano ha scosso profondamente la comunità di San Giorgio Bigarello, che ora si stringe attorno alla famiglia del giovane. Il ritardo nella comunicazione ai familiari ha amplificato il dolore di una tragedia già insostenibile, e le autorità locali chiedono ora risposte, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.