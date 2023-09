Una tragedia ha scosso la comunità di Amantea, in provincia di Cosenza, dove un giovane di 27 anni, Francesco Paradiso, ha perso la vita travolto da un treno in transito. Il fatale incidente è avvenuto nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello mentre il ragazzo, assieme ad alcuni amici, assisteva a uno spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale.



Secondo una prima ricostruzione degli eventi, Francesco stava ammirando i fuochi d’artificio nella stazione in disuso di Campora San Giovanni, frazione di Amantea. Questa stazione, situata a breve distanza dalla spiaggia in cui erano stati accesi i fuochi, sembrava il luogo ideale per godersi lo spettacolo.



In uno scenario di festa, nessuno avrebbe potuto immaginare la tragedia in agguato. Seduto sulla banchina, il giovane sembrava completamente assorto dallo spettacolo e non si sarebbe accorto dell’arrivo dell’Intercity Reggio Calabria-Torino, che proveniva a velocità sostenuta dal capoluogo calabrese. Il treno, in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea, qualche chilometro più a nord, lo ha tragicamente centrato. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi.



La polizia ferroviaria di Lamezia Terme ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere come una serata di festa possa trasformarsi in un dramma così devastante.