Nelle acque scure e tranquille dei canali di Amsterdam, si cela una tragedia. Il giovane calciatore Gabriele Gallani, 24 anni, originario di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, ha perso la vita in un tragico incidente durante una vacanza con gli amici. L’eco del suo sorriso, la brillantezza del suo talento sul campo, sono rimasti imprigionati nel silenzio della notte tra venerdì e sabato.



Gallani, talento emergente e capitano del Team Traversetolo, una squadra di calcio di Promozione della provincia di Parma, era ad Amsterdam per una breve pausa dalla stagione agonistica. Ma quello che avrebbe dovuto essere un periodo di gioia e distensione si è trasformato in un incubo.



Il suo corpo senza vita è stato trovato nelle prime ore del sabato, galleggiante tra i riflessi scuri del canale Kloveniersburgwal, proprio nel cuore della vibrante e vivace capitale olandese. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, ma nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, non è stato possibile salvare il giovane calciatore.



Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora avvolte nel mistero. La polizia di Amsterdam ha aperto un’indagine e sta cercando testimonianze che possano chiarire la dinamica dell’accaduto. Gallani, trasportato in ospedale subito dopo il ritrovamento, sarebbe deceduto poche ore più tardi.



La notizia della morte di Gabriele ha scosso la comunità di Neviano degli Arduini e l’intero mondo del calcio italiano, in particolar modo i suoi compagni di squadra del Team Traversetolo. L’atteso match di oggi contro Il Cervo è stato rinviato.



Sulla pagina Facebook del club, un messaggio commovente ricorda il talento e la personalità di Gabriele: “Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono ciao e grazie ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo”.



Mentre la luce della primavera inizia a scaldare le strade di Amsterdam, la città resta segnata da questa tragedia. Ora, più che mai, si spera che la verità emerga, per dare un senso a questo tragico incidente e per onorare la memoria di Gabriele Gallani, un giovane promettente calciatore, la cui luce si è spenta troppo presto.