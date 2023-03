Tragedia della strada: morte due ragazze di 17 e 19 anni

Tragedia stradale nel Trevigiano: due giovani ragazze di 17 e 19 anni hanno perso la vita a Motta di Licenza, in provincia di Treviso, dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. Il tragico incidente ha anche causato il ferimento di due ragazzi che erano a bordo con loro.



I due giovani feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che hanno dovuto aprire le lamiere della BMW per liberarli dall’abitacolo. Sono stati portati in ospedale in codice rosso, uno a Treviso e l’altro a Mestre, mentre le due ragazze sono decedute sul colpo.



Stando alle prime ricostruzioni, sembra che a guidare l’auto fosse uno dei ragazzi feriti, un 19enne di Pordenone, che avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto avrebbe sbandato a sinistra e sarebbe finita contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia.

Le vittime della tragedia sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne di Oderzo, nel Trevigiano. L’intera comunità locale è sotto shock per questa terribile perdita.

I ragazzi facevano a quanto pare parte di una comitiva di due auto e si stavano spostando insieme per trascorrere la serata in zona. Sulla Bmw viaggiavano in quattro, mentre altri quattro erano a bordo di una Volkswagen Polo. Questi ultimi sono stati a colloquio con i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incidente.



L’incidente rappresenta un ennesimo monito sulla necessità di guidare con prudenza e rispetto delle norme del codice della strada, soprattutto quando si è alla guida di veicoli potenzialmente pericolosi come le automobili. Questo tragico episodio dovrebbe servire da esempio per tutti i giovani automobilisti, invitati a non sottovalutare mai i rischi della strada e a guidare sempre con attenzione e responsabilità.