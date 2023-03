Tragedia familiare, tutti morti

Tragedia nel Novarese, a Lumellogno: un uomo di 66 anni e una donna di 65, marito e moglie, sono stati trovati morti in casa con ferite d’arma da fuoco. Ucciso anche il cane della coppia.



L’uomo ha sparato alla moglie nel letto poi al cane. Dopo si è spostato in una stanza diversa e si è tolto la vita. È questa la prima ricostruzione fatta dagli investigatori della squadra mobile, che hanno trovato su un tavolo contanti e psicofarmaci.



L’omicidio potrebbe risalire anche a ieri sera. È stata la figlia della coppia a dare l’allarme Quando questo pomeriggio è andata a casa dei genitori ma non riusciva ad entrare perché la chiave era nella toppa. I cadaveri sono stati scoperti dai vigili del fuoco che sono entrati da una finestra. L’arma è un fucile Beretta regolarmente detenuto.



È stata sentita la figlia della coppia che ha raccontato che i genitori erano angosciati da difficoltà economiche. Non sono stati trovati biglietti di addio



