Una tragica vicenda si è verificata domenica sulla 78 Freeway vicino a Vista, California, quando due fratelli, Amy di 16 anni e Alan di 10 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale. I due ragazzi si trovavano a bordo di un SUV guidato dalla loro madre, quando dei bagagli sono caduti sulla carreggiata. Nonostante il pericolo, hanno deciso di uscire dall’auto e tentare di recuperare gli oggetti lungo la strada trafficata.



Purtroppo, mentre i fratelli stavano correndo tra le auto in movimento per raggiungere i bagagli, sono stati investiti da un’auto che si muoveva a grande velocità. L’incidente ha avuto conseguenze fatali per entrambi i ragazzi, mentre la conducente dell’auto che li ha colpiti non ha riportato lesioni.



La tragedia si è ulteriormente complicata quando le autorità hanno accertato che la madre dei giovani, Sandra Ortiz, 33 anni, era al volante in stato di ebbrezza. Di conseguenza, Ortiz è stata immediatamente arrestata e addebitata con l’accusa di omicidio colposo. L’accusa afferma che la donna non solo guidava in uno stato inadeguato, ma non ha garantito la sicurezza dei suoi figli mentre si trovavano sulla strada pericolosa.



La famiglia delle vittime ha rilasciato una dichiarazione tramite i media locali per esprimere il loro dolore e lutto per la perdita dei loro amati figli. Amy, la maggiore dei due, aveva aspirazioni culinarie e amava cucinare e preparare pasti per la sua famiglia. Alan, invece, sognava di diventare un architetto.



L’incidente tragico ha scosso la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla necessità di guidare responsabilmente e mantenere la sicurezza dei propri figli. L’evento serve anche come tragico promemoria degli effetti devastanti dell’ebbrezza al volante e dell’importanza di prendere decisioni responsabili che non mettano in pericolo la vita degli altri.