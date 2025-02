Tragedia in azienda, morto così noto imprenditore. Loris trovato dai suoi dipendenti

Nella mattinata di mercoledì 12 febbraio, nella zona industriale di Blessaglia di Pramaggiore (Venezia), i dipendenti della Italdecor hanno vissuto un dramma inaspettato. Preoccupati per l’assenza del loro titolare, Loris Emanuelli, 62 anni, lo hanno cercato all’interno dello stabilimento situato in via Pacinotti. Purtroppo, lo hanno trovato privo di vita in un corridoio che collega due sezioni dell’azienda.

Secondo le testimonianze, Emanuelli era arrivato al lavoro quella mattina come di consueto. Intorno alle 11:30, si era allontanato dalla sua postazione senza fornire spiegazioni. Dopo circa trenta minuti, è stato rinvenuto a terra, incosciente, tra due capannoni. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Anche i carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini.

Residente a Mansuè, Emanuelli era una figura di spicco nella comunità locale, avendo dedicato gran parte della sua vita alla Italdecor. Un collaboratore, visibilmente commosso, ha affermato: “La sua scomparsa lascia un grande vuoto”.

Le circostanze esatte della morte rimangono incerte. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause del decesso. Nel frattempo, la comunità piange la perdita di un uomo ricordato per la sua generosità e dedizione.