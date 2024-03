Ucciso in casa a coltellate. Un uomo, di circa 50 anni, è morto a Nizza Monferrato nell’astigiano. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, in via Valle San Giovanni, sarebbe stato ucciso al culmine di una lite in famiglia dalla figlia diciottenne.

Ieri pomeriggio, al culmine di un litigio, la ragazza ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito più volte il papà all’addome. Akhyad Sulaev, 50 anni, non è morto subito. Soccorso da un’equipe del 118, è spirato poco dopo.

La ragazza è stata prontamente arrestata e portata in caserma per essere interrogata dal pm Andrea Trucano della procura di Alessandria, territorio competente per l’indagine. L’incidente si è verificato al terzo piano della loro abitazione in via Valle San Giovanni, dove, al momento dell’arrivo dei soccorsi, il padre era già in fin di vita, circondato dalla moglie, Makka, e i loro tre fratelli.

Il movente dietro questo gesto estremo rimane avvolto nel mistero, con la comunità e le autorità che cercano di trovare una spiegazione a un gesto tanto violento in una famiglia che non aveva mai mostrato segni di tensioni interne. Simone Nosenzo, il sindaco della città, ha espresso il suo sgomento, ricordando la famiglia come lavoratrice e integrata nella comunità, nonostante le difficoltà linguistiche e di adattamento.

Leggi anche: Omicidio Riva del Garda, il figlio della donna confessa dopo ore di l’interrogatorio