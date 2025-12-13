Tragedia in Italia, il piccolo Tommaso muore così: l’orrore davanti agli occhi di mamma Alessia e papà Mirko

Due lutti hanno colpito la Vallecamonica nel giro di pochi giorni, con la morte di due bambini di età molto giovane. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dei decessi, che hanno scosso profondamente la comunità locale. I casi riguardano un neonato e un bambino di 22 mesi, entrambi deceduti in circostanze al momento non del tutto chiarite.

Il primo caso: il neonato trasferito d’urgenza a Brescia

Il primo episodio si è verificato all’ospedale di Esine, dove un neonato è venuto alla luce ma ha subito manifestato un rapido aggravamento delle condizioni di salute. A seguito di ciò, è stato necessario il trasferimento urgente agli Spedali Civili di Brescia. Nonostante le cure intensive, il piccolo è deceduto dopo pochi giorni. Gli inquirenti stanno valutando se durante il parto o nelle ore successive possano essere intervenuti fattori critici che hanno portato all’esito fatale.

Il secondo dramma: la morte di Tommaso Pedersoli a Angone

Il secondo caso riguarda Tommaso Pedersoli, un bambino di 22 mesi residente a Angone, che avrebbe compiuto due anni il prossimo febbraio. Tommaso è stato colpito da una crisi cardio-respiratoria improvvisa mentre si trovava in casa con i genitori. La madre Alessia e il padre Mirko hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. Tommaso è deceduto nella serata di giovedì, lasciando un profondo dolore in famiglia e nella comunità.

Accertamenti in corso e prossimi funerali

Le due tragedie, avvenute in un breve intervallo temporale, hanno portato la magistratura a disporre una serie di accertamenti sanitari e investigativi, allo scopo di chiarire eventuali responsabilità o se si tratti di eventi imprevedibili. La comunità della Vallecamonica si prepara a dare l’ultimo saluto a Tommaso: i funerali si terranno domenica 14 dicembre alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve a Boario. Sarà un momento di raccoglimento e condivisione del dolore per due giovani vite spezzate.