Una giornata che doveva segnare un passo decisivo verso la guarigione si è trasformata in poche ore in una tragedia ancora tutta da chiarire. Una donna di 55 anni è morta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dopo essersi sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Una vicenda che ha immediatamente sollevato interrogativi, spingendo la magistratura ad avviare accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì 21 aprile, al termine di una mattinata che, almeno inizialmente, sembrava essersi conclusa nel migliore dei modi. La paziente, originaria del Golfo di Policastro, era stata sottoposta a un’operazione per l’asportazione di un angioma cerebrale, un intervento complesso ma programmato. Secondo le prime informazioni emerse, l’operazione sarebbe tecnicamente riuscita e nel primo pomeriggio i medici avrebbero rassicurato i familiari sulle condizioni della donna.

Il decorso post-operatorio, almeno nelle prime ore, non lasciava presagire complicazioni. I parenti, confortati dalle comunicazioni ricevute dal personale sanitario, avevano iniziato ad attendere con fiducia il recupero della paziente. Una fase delicata, come sempre accade dopo interventi di questo tipo, ma che sembrava procedere senza segnali di allarme evidenti.

È nella seconda parte della giornata che la situazione ha preso una piega inattesa e drammatica. Le condizioni della 55enne sono improvvisamente peggiorate, trasformando un quadro clinico stabile in un’emergenza. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai medici, ogni sforzo si è rivelato vano e la donna è deceduta poche ore dopo l’intervento.

A quel punto, di fronte a un’evoluzione così rapida e inspiegabile, i familiari hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di fare piena luce sull’accaduto. Un passaggio che ha dato il via all’apertura di un’indagine da parte della Procura, chiamata ora a verificare se vi siano state eventuali criticità o responsabilità.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, un accertamento ritenuto fondamentale per chiarire le cause del decesso. Sarà proprio l’esame autoptico a stabilire se la morte sia riconducibile a complicanze legate all’intervento chirurgico o alla gestione del post-operatorio, oppure a fattori imprevedibili. Solo al termine di questo percorso investigativo sarà possibile comprendere se la tragedia poteva essere evitata o se si è trattato di un evento improvviso e inevitabile.