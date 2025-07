Tragedia in pista all’aeroporto: morto un uomo, voli sospesi e caos nei cieli

Un evento tragico ha scosso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio nella mattinata di martedì 8 luglio. Un uomo ha perso la vita sulla via di rullaggio, colpito da un mezzo aeroportuale. L’incidente ha portato a una sospensione immediata delle operazioni di volo, generando caos e interruzioni nei cieli italiani.

L’allarme è scattato alle 10.20, quando l’intero aeroporto ha temporaneamente fermato ogni attività. La gravità della situazione è stata confermata dall’Associazione Aeroporti Lombardi, che ha avvisato i passeggeri di ritardi e difficoltà nei voli, con numerosi cancellazioni e deviazioni previste per tutta la giornata.

Le dinamiche dell’incidente

La Sacbo, società che gestisce lo scalo bergamasco, ha parlato di un “inconveniente” sulla pista, senza fornire dettagli precisi. Le autorità presenti hanno dato avvio alle indagini per chiarire le dinamiche. Secondo quanto riportato, l’uomo potrebbe essere stato risucchiato da un motore, ma le circostanze esatte restano da confermare.

Dai primi resoconti, sembrerebbe che la vittima si sia diretta intenzionalmente verso il velivolo in movimento, forse con l’intenzione di compiere un gesto estremo. Le forze dell’ordine hanno tentato di fermarlo ma senza successo.

Conseguenze sui voli

Le ripercussioni per i passeggeri sono state significative: otto voli cancellati e almeno nove voli deviati verso scali alternativi come Bologna e Milano Malpensa. L’aeroporto, cruciale per la compagnia low cost Ryanair, ha visto una serie di ritardi a catena in Europa. L’attesa ora è per la ripresa delle normali attività e per chiarire le cause di questa tragica vicenda.