È accaduto oggi un tragico evento nella cittadina di Aprilia, in provincia di Latina. Un bambino di appena due anni è morto dopo aver accusato un improvviso malore in casa con la madre. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e di un’eliambulanza, i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo inutili.



Il piccolo, affetto da una grave patologia neuromuscolare, ha avuto una crisi respiratoria. Per oltre 40 minuti i sanitari hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma il bambino non è riuscito a sopravvivere. Anche i carabinieri di Aprilia sono intervenuti sul posto.



Si tratta della seconda tragedia che colpisce Aprilia in pochi mesi. Lo scorso febbraio, infatti, un neonato di soli ventuno giorni morì a seguito di un improvviso malore mentre riposava nella sua culla.

Le crisi respiratorie nei bambini e come riconoscerle

Le crisi respiratorie nei bambini sono spesso legate a patologie di fondo, come nel caso del piccolo di Aprilia, ma possono anche essere scatenate da infezioni acute, allergie, e problemi cardiaci. La riconoscibilità di questi eventi è cruciale per intervenire tempestivamente e cercare di evitare conseguenze gravi.



I sintomi di una crisi respiratoria nei bambini includono difficoltà a respirare, respiro affannoso o veloce, pelle di colore bluastro (soprattutto intorno a bocca e unghie), tosse persistente, sibili o rumori strani durante la respirazione, difficoltà a parlare o a mangiare, e segni di sforzo come l’uso di muscoli extra per respirare.



In presenza di uno o più di questi sintomi, è fondamentale cercare immediatamente assistenza medica. È importante ricordare che un bambino con problemi respiratori non dovrebbe mai essere lasciato solo e che bisogna cercare di mantenere la calma per non aggravare la situazione.



Soprattutto nei casi di patologie preesistenti, come patologie neuromuscolari o problemi cardiaci, è essenziale monitorare regolarmente i bambini e cercare di intervenire tempestivamente in caso di crisi respiratoria. Infine, è fondamentale promuovere la formazione dei genitori e dei caregiver per il riconoscimento dei segnali di allarme e l’eventuale intervento di primo soccorso.