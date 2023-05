Una terribile tragedia ha colpito ieri sera un centro sportivo situato in viale della Primavera, nella zona di Centocelle, a Roma. Poco prima delle 20, un bambino di soli 3 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di una vasca da bagno. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del servizio di emergenza 118, la morte del piccolo è stata purtroppo confermata.



Secondo le prime informazioni, il bambino stava partecipando a una festa organizzata dalla comunità ivoriana, che si svolgeva in una sala del centro sportivo. Durante l’evento, il bambino si sarebbe allontanato dalla sala e, vagando da solo tra gli impianti sportivi, si sarebbe avvicinato a una piscina. Sorprendentemente, il piccolo è riuscito a superare una recinzione di sicurezza ed è caduto all’interno della vasca, dove poi è annegato senza riuscire a risalire in superficie.



Le autorità competenti sono immediatamente intervenute sulla scena del tragico incidente. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle, in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina, stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto. La procura locale coordina l’inchiesta, al fine di determinare eventuali responsabilità e comprendere le cause che hanno portato a una tale tragica fatalità.



L’Asl (Azienda Sanitaria Locale) ha inviato sul luogo dell’incidente anche ispettori per valutare eventuali violazioni delle norme di sicurezza in merito all’utilizzo della piscina. Al fine di preservare l’integrità delle prove e consentire un’approfondita indagine, l’area della piscina è stata posta sotto sequestro.



La comunità locale è rimasta sconvolta da questa drammatica vicenda, che ha strappato via la vita di un bambino così giovane. Innumerevoli messaggi di cordoglio e solidarietà sono stati espressi nei confronti della famiglia colpita da questa tragica perdita.



La triste notizia rappresenta un duro monito sulla necessità di adottare misure di sicurezza adeguate in tutti gli ambienti pubblici, specialmente quelli frequentati da bambini. È fondamentale che siano messe in atto tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti simili e tutelare la vita dei nostri piccoli.



La morte prematura di questo bambino lascerà un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e nella comunità che lo circondava. La speranza è che questa tragedia porti a una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza dei luoghi destinati ai bambini, affinché simili eventi non si ripetano mai più.