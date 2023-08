Tragedia in volo: pilota muore per arresto cardiorespiratorio

Un tragico episodio ha scosso il mondo dell’aviazione. Durante un volo della compagnia aerea cilena Latam, in rotta da Miami a Santiago del Cile, un pilota è deceduto a causa di un arresto cardiorespiratorio. Il decesso è stato confermato dopo un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale di Tocumen, a Panama.



La notizia è stata riportata per la prima volta dal quotidiano La Nacion, sottolineando come la stessa Latam abbia annunciato il luttuoso evento. L’identità e l’età del pilota non sono state divulgate, ma sappiamo che aveva prestato servizio per la compagnia per 25 anni.



Latam Airlines Group, tramite un comunicato ufficiale, ha rivelato i dettagli dell’incidente. “Durante il volo sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza necessari per salvaguardare la vita del pilota interessato”, ha detto la compagnia, ma, nonostante l’assistenza a terra subito dopo l’atterraggio, il pilota non ce l’ha fatta.



Estefany Petersen, una delle passeggeri a bordo, ha condiviso una conversazione con un’infermiera che si trovava sull’aereo. L’infermiera ha descritto l’accaduto come “un’esperienza orribile” e ha sottolineato la mancanza di attrezzature mediche adeguate per affrontare un’emergenza di tale entità.



Nonostante le critiche rivolte alla Latam, si apprende che l’equipaggio ha agito con il massimo impegno. Un’altra passeggera ha fornito una cronologia degli eventi, rivelando che solo 40 minuti dopo il decollo da Miami, il pilota ha richiesto la presenza di un medico a bordo.



L’esperienza è stata traumatica anche per i passeggeri che, una volta atterrati, hanno affrontato difficoltà nell’evacuazione e nel trovare alloggio, dato che molti hotel erano pieni. “Eravamo 300 persone e non potevamo starci tutti in un albergo. Ci siamo messi in fila, l’esperienza è stata orribile”, ha concluso una testimone.



Il mondo dell’aviazione piange la perdita di un veterano e si unisce nel dolore con la sua famiglia. La tragedia ha anche sollevato domande sulla preparazione e le attrezzature mediche disponibili a bordo degli aerei in caso di emergenze.