Tragedia nei cieli di Trevignano: precipita aereo, due Vittime

TREVIGNANO, Treviso – Una giornata di lutto per la comunità di Trevignano, in provincia di Treviso, dove questa mattina, poco dopo le 11, un velivolo ultraleggero è tragicamente precipitato nel giardino di una casa, portando alla morte dei suoi due occupanti, un uomo e una donna. L’incidente, che ha scosso l’intera località, ha visto l’immediato intervento delle squadre di soccorso.

Il mezzo, secondo le prime informazioni raccolte, era decollato pochi minuti prima dalla base aerea situata a pochi chilometri di distanza. Le circostanze esatte della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto non ha lasciato scampo ai due passeggeri, la cui identità non è stata ancora resa nota.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem (118) e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Oltre alle indagini dei carabinieri, sarà compito dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo investigare sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del velivolo.

La comunità di Trevignano e l’intero settore dell’aviazione leggera sono in attesa di risposte, mentre si stringono nel dolore per la perdita di due delle loro persone. La tragedia odierna pone nuovamente l’accento sulla sicurezza del volo per gli ultraleggeri, un tema che richiederà ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane.

Le autorità competenti hanno assicurato che verranno fornite tutte le informazioni necessarie non appena disponibili, e nel frattempo, è stato richiesto il rispetto della privacy delle famiglie delle vittime in questo momento di profondo dolore.