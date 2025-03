Tragedia nel calcio: annuncio in diretta, gara rinviata

Un dramma inaspettato ha colpito il mondo del calcio spagnolo e, in particolare, il FC Barcellona. La partita contro l’Osasuna, prevista per la serata di sabato allo Stadio Olimpico Lluís Companys, è stata ufficialmente rinviata a seguito di una tragica notizia che ha scosso profondamente l’intero club e i suoi tifosi. Il medico della prima squadra, Carles Miñarro García, è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo poche ore prima dell’incontro. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sotto shock giocatori, staff tecnico e dirigenti, portando a una decisione unanime di posticipare la gara.

Carles Miñarro García, 53 anni, era una figura molto rispettata all’interno dell’ambiente sportivo e in particolare nel club catalano, con cui collaborava dal 2017. Nel corso della sua carriera aveva accumulato una vasta esperienza nel settore medico-sportivo, lavorando in passato presso il Centre d’Alt Rendiment di Sant Cugat, un’importante struttura dedicata all’alta performance degli atleti, e nel Centre d’Esports Sabadell. Oltre a essere un professionista di grande competenza, era anche un padre di famiglia devoto, con due figli che ora piangono la sua perdita.

Il momento in cui la squadra ha ricevuto la notizia è stato particolarmente toccante e difficile. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, si è fatto carico di comunicare personalmente la tragica scomparsa ai giocatori, che in quel momento si stavano preparando per il consueto riscaldamento pre-partita. La reazione della squadra è stata di profondo dolore e incredulità. Nessuno era in condizioni mentali ed emotive per scendere in campo in quelle circostanze. I giocatori, insieme all’allenatore e ai dirigenti, hanno immediatamente richiesto il rinvio dell’incontro, una richiesta che ha trovato il pieno appoggio dell’Osasuna, del massimo organismo calcistico spagnolo e di LaLiga, che ha ufficialmente autorizzato la sospensione della gara.

Il club blaugrana ha espresso il proprio dolore e il cordoglio nei confronti della famiglia e dei colleghi di Miñarro con un comunicato ufficiale, nel quale si legge: “Il FC Barcellona esprime il suo profondo dolore per la perdita di Carles Miñarro e offre le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, condividendo il loro immenso dolore in questo momento così difficile”. Parole che riflettono il grande rispetto e l’affetto che tutto l’ambiente catalano nutriva per il medico, la cui dedizione e professionalità hanno lasciato un segno indelebile nella squadra.

Anche l’Osasuna ha voluto manifestare la propria vicinanza con un messaggio di solidarietà e commozione. Il club avversario ha dichiarato: “Il CA Osasuna desidera esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e all’intera organizzazione del FC Barcellona per la perdita di Carles Miñarro”. Un gesto di grande sportività e umanità, che sottolinea come il dolore per questa scomparsa vada ben oltre la rivalità sportiva, toccando profondamente tutto il mondo del calcio spagnolo. Per quanto riguarda la partita, LaLiga ha comunicato che la nuova data dell’incontro verrà stabilita nei prossimi giorni dalla commissione competizioni. I tifosi, pur comprendendo la necessità di rinviare l’evento, attendono aggiornamenti per sapere quando si potrà recuperare la sfida. Nel frattempo, il pensiero di tutti è rivolto alla famiglia di Miñarro e ai suoi colleghi, che devono affrontare questa perdita improvvisa e dolorosa.