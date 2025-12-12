Tragedia nello sport italiano, Cristian non ce l’ha fatta: l’annuncio atroce

La città di Catania è stata scossa da una grave tragedia che ha coinvolto Cristian Desi, giovane calciatore dilettante di 28 anni, noto nel panorama calcistico regionale siciliano. Tre giorni fa, lungo via dell’Amore, in zona Faro, il ragazzo è rimasto vittima di un grave incidente motociclistico che ha richiesto il suo immediato trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Sottoposto a cure intensive, Desi è stato ricoverato in coma. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo decesso è stato confermato nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre, lasciando un profondo vuoto tra familiari, amici e la comunità sportiva locale.

Carriera sportiva e vita privata di Cristian

Nel corso della sua carriera, Cristian Desi ha militato in diverse squadre regionali di rilievo, tra cui Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena. Recentemente era stato contattato dal Megara Augusta, formazione impegnata nel campionato di Promozione, segno di un percorso sportivo in continua crescita.

Al di fuori del campo, Desi conduceva una vita semplice, collaborando con il padre nel commercio nei mercati ittici. Lascia la moglie, che attualmente è in attesa del loro primo figlio, notizia che rende ancora più dolorosa questa perdita improvvisa.

Molteplici sono stati i messaggi di cordoglio provenienti da società sportive, ex compagni e tifosi. Un ex allenatore ha ricordato Desi come un giocatore dotato di naturale leadership e grande passione per il calcio, sottolineando il suo ruolo di riferimento per i più giovani. Le parole di chi lo conosceva esprimono incredulità e dolore per questa scomparsa prematura: “Ancora non riesco a crederci! Riposa in pace amico mio”.