Bimba dell’asilo dimenticata sullo scuolabus: “salvata” da studenti delle scuole medie dopo quattro ore. Dramma sfiorato nel Teramano, dove l’operatrice addetta non si è accorta che la bimba di 4 anni si era addormentata a bordo del veicolo, poi rientrato al deposito. È rimasta lì sola per ore.

La disavventura

La piccola, che ha vissuto una disavventura finita per fortuna senza serie conseguenze, è una bambina di quattro anni che frequenta una delle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Valle del Fino, che ha plessi in cinque comuni del Teramano.

A trovare la piccola, dopo circa quattro ore, sono stati i ragazzini delle scuole medie che dovevano salire sul pulmino. Secondo quanto ricostruito finora, nella mattinata di ieri, mercoledì 20 marzo, la bambina è regolarmente salita sul bus.

Una volta raggiunta la sua scuola, per qualche motivo l’assistente non si è accorta che la bambina si era addormentata sui sedili e lei quindi è rimasta sul mezzo, che appunto nel frattempo era tornato nel deposito.

Il ritorno alla scuola materna

Dopo la segnalazione degli scolari, la bambina è tornata nella sua scuola, affidata alle cure della sua maestra e poi dei suoi genitori. La bambina è in buone condizioni di salute. Riguardo il servizio di scuolabus, si apprende che è gestito da una cooperativa, nell’ambito di un appalto del Comune di residenza della bambina.