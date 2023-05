Tragedia sul Lago Maggiore: un’imbarcazione si ribalta a causa di una tromba d’aria

Nel pomeriggio di oggi, un violento temporale ha causato un gravissimo incidente sul lago Maggiore, precisamente a Lisanza, una frazione di Sesto Calende, in provincia di Varese. Una barca di 16 metri, noleggiata da un gruppo di turisti con a bordo 25 persone, si è improvvisamente ribaltata a causa di una potente tromba d’aria. La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti, che hanno prontamente avviato le operazioni di soccorso.



Fortunatamente, alcune persone sono riuscite a mettersi in salvo, ma purtroppo, secondo le prime informazioni, tre persone risultano ancora disperse. È stata anche confermata la presenza di una vittima. Sul luogo dell’incidente si sono prontamente recate sette ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica del 118, insieme agli specialisti dei vigili del fuoco e al nucleo di sommozzatori di Milano, nonché alla guardia costiera. Tutti si sono mobilitati per cercare di salvare vite umane e portare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente.



Poco dopo l’incidente sul lago Maggiore, si è verificato un secondo episodio di ribaltamento di imbarcazioni, ma questa volta nel lago di Varese. Fortunatamente, la situazione è stata meno grave rispetto al primo evento. Le imbarcazioni coinvolte erano dei battelli da canottaggio, che sono state capovolte a causa del maltempo. Gli occupanti delle barche sono finiti in acqua, ma sono stati prontamente soccorsi e recuperati da altre imbarcazioni presenti nella zona. In questo caso, non sono state riportate ferite gravi o perdite di vite umane.



Entrambi gli incidenti sono una tragica testimonianza degli effetti devastanti che un maltempo improvviso può avere sulle attività sulle acque. È fondamentale ricordare l’importanza di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante la navigazione. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause degli incidenti e si spera che le persone ancora disperse possano essere trovate al più presto e riportate in salvo. La comunità locale si è unita per offrire sostegno e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie in questo momento di grande dolore.