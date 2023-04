Tragedia sul lavoro: due morti e un ferito grave in incidente con carrello elevatore

Due uomini hanno perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Opera, in provincia di Milano, durante la potatura di alcune piante. L’incidente si è verificato poco prima delle 10 del mattino. Un terzo operaio è rimasto gravemente ferito. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai Vigili del Fuoco, sembra che un pistone di un carrello elevatore abbia ceduto, causando il ribaltamento del mezzo.



I due operai deceduti e il terzo ferito sono precipitati da un’altezza di circa 20 metri da una piattaforma aerea e successivamente sono rimasti schiacciati dal cestello della gru. L’incidente è avvenuto presso il Golf Club Mirasole, nella frazione Noverasco di Opera, in via Carl Marx 16, alle 9:55 del mattino. I due operai sono morti sul colpo, mentre il terzo è stato trasportato in elicottero all’ospedale milanese di Niguarda con traumi multipli, in condizioni critiche.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi soccorritori, tra cui l’elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Procura della Repubblica. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Questa tragica vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro e la necessità di rispettare rigorosamente le norme e le procedure di sicurezza per prevenire incidenti simili. La perdita di vite umane sul posto di lavoro è una tragedia evitabile e richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.