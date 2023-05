Spavento sulla strada, autobus precipita in un burrone

Un autobus gran turismo è precipitato poco fa a Ravello, in provincia di Salerno, facendo un salto di una ventina di metri. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato solo l’autista. L’autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante. I soccorritori sono riusciti a estratte l’autista dalle lamiere, nonostante il forte maltempo. L’uomo è ricoverato sotto shock con ferite lievi. Secondo le prime ricostruzioni, proprio per via del maltempo, il pullman ha sbandato e ha sfondato il parapetto che delimita la strada, finendo sulle mura di un’abitazione. Le forze dell’ordine stanno coordinando il recupero del mezzo e il flusso stradale.

>>>>>Murgia: “Vado a vivere con la mia famiglia allargata”.

Tragedia a Ravello