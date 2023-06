Tragedia sull’autostrada A16: un morto e 14 feriti in incidente stradale a Napoli Cronaca



Nella notte, un grave incidente sulla A16 Napoli-Canosa, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101, ha provocato la morte di un automobilista e ferito 14 persone. Un bus di Flixbus, con 38 persone a bordo, e cinque auto sono stati coinvolti nello scontro avvenuto alle 4 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman, dopo aver urtato uno dei veicoli fermi in seguito a un incidente precedente, ha terminato la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata di destra. Il bus, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda. Le squadre di soccorso, compresi i vigili del fuoco e un’eliambulanza, sono ancora al lavoro per perlustrare l’area dell’incidente, alla ricerca di eventuali passeggeri sbalzati fuori dal bus.

Tre dei 14 feriti – due dei quali in gravi condizioni – sono stati portati all’ospedale di Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento. Il 118 ha inviato un’eliambulanza sul posto, ma non è stato necessario alcun trasferimento aereo.

I passeggeri del bus e delle auto coinvolte, non necessitando di cure mediche, sono stati accolti nella palestra comunale di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

La polizia stradale di Avellino sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fondamentale sarà il recupero del bus ribaltato, operazione per la quale è stato necessario l’intervento di un’autogru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Anche gli altri veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e tutti i conducenti saranno sottoposti ai controlli di rito per verificare l’uso di sostanze stupefacenti o alcol.

Uno dei passeggeri del bus ha raccontato: “Stavano tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siamo scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata”. La maggior parte dei passeggeri del Flixbus riporta contusioni. I medici del centro di Avellino stanno eseguendo gli esami medici necessari.

Il pullman era partito da Lecce alle 23:00 e avrebbe dovuto raggiungere la stazione Tiburtina di Roma alle 7:00. La causa dell’incidente è ancora da chiarire e le indagini sono in corso.