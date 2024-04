Tragico incidente al Giro, una cosa mai successa

Nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, una grave caduta ha coinvolto tre dei principali corridori: Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. L’incidente si è verificato in un tratto in discesa, a circa 35 km dall’arrivo, portando a conseguenze preoccupanti per gli atleti coinvolti.

Vingegaard, in particolare, sembra essere il più colpito dall’incidente: è stato immobilizzato e immediatamente trasportato in ambulanza a seguito delle ferite riportate. Evenepoel avrebbe subito una frattura alla clavicola, mentre le condizioni di Roglic rimangono, al momento, incerte.

La gravità della situazione ha costretto gli organizzatori della corsa a prendere una decisione drastica: la tappa è stata prima fermata e successivamente neutralizzata. Questa misura, rara negli eventi di ciclismo, riflette la serietà dell’incidente e l’impatto sui corridori coinvolti.

La caduta ha scosso l’intera comunità ciclistica, con fan e professionisti del settore in attesa di ulteriori notizie sulle condizioni di salute degli atleti. Gli esami medici successivi saranno cruciali per determinare l’entità delle loro ferite e il possibile impatto sulle loro carriere future.

🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨



Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard



🏆 @bancosabadell



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/JABIxm2MWO #Itzulia2024 pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Questo incidente mette in luce i pericoli intrinseci del ciclismo professionistico, soprattutto in tappe caratterizzate da tratti tecnici e discese ad alta velocità. La sicurezza dei corridori è sempre stata una priorità, ma incidenti come questo evidenziano l’importanza di continuare a migliorare le misure di protezione e le pratiche di gara.

La comunità ciclistica si stringe attorno a Evenepoel, Roglic e Vingegaard, augurando loro una pronta e completa guarigione. Gli aggiornamenti sulle loro condizioni saranno seguiti con grande attenzione, con la speranza di vederli tornare in sella il prima possibile.