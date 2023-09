Un tragico incidente si è verificato intorno alle 13 sulla Regionale 630 Cassino – Formia, nel tratto che attraversa San Giorgio a Liri, coinvolgendo una giovane coppia appena tornata dal viaggio di nozze.



La collisione ha visto coinvolti una Fiat 500, guidata da una giovane di San Giorgio a Liri, e uno scooter, su cui viaggiavano Graziella Parente, 31 anni, di Coreno Ausonio e Francesco Piccolino, 33 anni, di Ausonia. La coppia aveva celebrato le nozze a fine luglio.



Purtroppo, a causa dell’incidente, Graziella ha perso la vita mentre Francesco è attualmente ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Cassino.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.



Le comunità di Coreno Ausonio e Ausonia sono in lutto e sotto shock per quanto accaduto, e si stringono attorno alla famiglia Piccolino in questo difficile momento.