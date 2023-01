Tragico incidente in elicottero, quattro morti

È di quattro morti e nove feriti, tre dei quali in gravissime condizioni, il bilancio del terribile incide verificatosi a Main Beach, nei pressi del parco acquatico Sea World sulla Gold Coast australiana, dove due elicotteri si sono scontrati intorno alle 14, ora locale.

La ABC, la tv pubblica australiana, ha diffuso le tragiche immagini dell’incidente, ritraendo i resti dei velivoli sulle dune di sabbia a poca distanza dalla riva del mare. Immediato l’intervento dei soccorritori, giunta sia con i mezzi dal mare sia con altri elicotteri.



Violentissimo l’impatto tra i due mezzi: uno stava atterrando mentre l’altro era in fase di decollo quando è avvenuto lo scontro. “È un contesto difficile a causa dell’area in cui è avvenuto l’incidente, su un banco di sabbia, è stato complicato arrivare e portare i nostri servizi di emergenza” ha detto Gary Worrell della polizia del Queensland. Sull’incidente, avvenuto in una località turistica a 75 chilometri a sud di Brisbane, l’Australian Transport Safety Bureau aprirà un’inchiesta.