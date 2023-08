Lunedì mattina, un nome noto degli schermi televisivi, Antonio Bitonti, meglio conosciuto come “Uccio Show”, è tragicamente scomparso a 72 anni in un incidente sulle Ferrovie Sud-Est, tra Montesano Salentino e Miggiano. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 8,30 del mattino, resta ancora avvolta nel mistero, oscillando tra la fatalità e un possibile gesto volontario.



Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri di Specchia, i mezzi del 118 e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, affaccendati nel tentativo di soccorrere Bitonti. Nonostante le gravi ferite agli arti, l’uomo era ancora in vita al suo arrivo all’ospedale “Panico” di Tricase. Tuttavia, le lesioni subite nell’impatto con il treno sono risultate fatali, e l’uomo è deceduto a metà mattina, nonostante gli sforzi del personale ospedaliero.



Antonio Bitonti, con il suo carattere autentico e salentino, era un’icona della cultura locale. Grazie alla sua ironia e carisma, aveva conquistato il cuore degli spettatori partecipando a trasmissioni di grande successo come “La Corrida”, “Striscia la notizia”, “Italia’s Got Talent”, “Avanti un altro”. Non solo era una star della televisione, ma anche un punto di riferimento nelle comunità salentine, dove frequentemente offriva spettacoli improvvisati durante feste e sagre. Tuttavia, negli ultimi mesi, sembrava aver perso quella gioia di vivere, limitando le sue apparizioni pubbliche. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e ricordo pubblicati sulla sua pagina social.



A seguito dell’incidente, sono stati registrati anche disagi nella circolazione sulle Ferrovie Sud-Est. Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un suo grande interprete e l’intera comunità salentina si unisce nel dolore.