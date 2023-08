Il mondo del ciclismo è nuovamente in lutto. Il giovane talento belga Tijl De Decker, di appena 22 anni, è deceduto dopo due giorni di lotta per la vita. L’atleta della squadra Lotto-Dstny ha subito un grave incidente mentre si allenava nei pressi di Lier, scontrandosi violentemente con un’auto. A seguito dell’impatto, De Decker ha perso molto sangue ed è stato prontamente trasportato in ospedale, dove però non ha mai ripreso conoscenza.



Il team Lotto-Dstny, in un comunicato ufficiale, ha specificato che l’incidente è avvenuto contro la parte posteriore dell’auto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ti



Nato nel 2001, Tijl De Decker aveva iniziato a far parlare di sé in modo rilevante quest’anno, aggiudicandosi la vittoria nella Parigi-Roubaix Espoirs, riservata agli Under 23. Ma il suo talento non si era fermato qui: a luglio aveva trionfato nella prima tappa del Tour dell’Alsazia. Questi successi avevano preannunciato il suo imminente passaggio al professionismo previsto per l’inizio della prossima stagione.



Le parole di Stephane Heulot, CEO della Lotto, sottolineano l’ammontare della perdita: “Siamo devastati. Purtroppo, ricorderemo Tijl come un ragazzo dal futuro luminoso, le cui capacità erano soltanto all’inizio. Aveva già dimostrato quest’anno di possedere un talento innegabile e aveva ancora un ampio margine di crescita. Sarebbe stato il passo logico vederlo al prossimo livello. Al di là delle sue qualità come ciclista, era una persona di cuore, sempre gentile e amichevole. Siamo davvero devastati.”



Il mondo del ciclismo piange la scomparsa prematura di uno dei suoi giovani talenti più promettenti.