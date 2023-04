Tragico incidente, Samuele Briggi morto a 28 anni nell’incendio della sua auto

Un giovane di 28 anni, Samuele Briggi, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Rottofreno, in provincia di Piacenza. Il ragazzo era alla guida di una Toyota che, intorno alle 3 del mattino, è uscita di strada e si è incendiata dopo lo schianto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il servizio sanitario 118, ma purtroppo il giovane è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo in fiamme e non ha potuto salvarsi.



Le prime persone ad intervenire sono state due guardie giurate di Metronotte Piacenza che hanno cercato di spegnere le fiamme con gli estintori a disposizione e di aprire le porte dell’auto, ma senza successo. Gli operatori del soccorso sono giunti subito dopo, ma purtroppo per Samuele non c’è stato nulla da fare.



Al momento la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti: sembra che il giovane abbia perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro un manufatto di cemento e ribaltandosi prima di prendere fuoco. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al conducente.



L’auto è stata sequestrata per poter fare ulteriori verifiche e sulla salma di Samuele Briggi è stata disposta l’autopsia. Il giovane si era trasferito da poco a Rottofreno e la notizia della sua tragica morte ha scosso profondamente la comunità locale.



L’incidente rappresenta un grave monito sull’importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme del codice della strada, per evitare tragedie come questa. La nostra solidarietà va alla famiglia e agli amici di Samuele Briggi, colpiti da questa dolorosa perdita.