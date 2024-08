Tragico incidente, schianto contro un camion: addio a Francesca, una delle ragazze di “Non è la Rai”

“Una stella in più nel cielo. Buon viaggio, Francesca.” Con queste parole colme di dolore, Anna, la madre di Francesca Di Ruberto, ha voluto esprimere il suo immenso lutto sui social, dopo la tragica perdita della figlia. Francesca, 44 anni, è deceduta all’alba di lunedì in un incidente stradale avvenuto su via Trionfale. La notizia ha scosso profondamente non solo i suoi cari e amici più intimi, ma anche tutti coloro che l’hanno conosciuta grazie alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Di Ruberto, infatti, era stata una delle protagoniste della trasmissione televisiva “Non è la Rai” nella stagione 1994/95, dove aveva interpretato il brano “Cuore”.

Un ricordo indelebile

Il ricordo di Francesca rimane vivido nelle parole di chi l’ha conosciuta: “Un colpo al cuore, la ricordo quando era piccola: bella e dolce,” scrive Alessia. Dario, un compagno dei tempi delle scuole superiori, aggiunge: “Siamo cresciuti insieme. Era una ragazza sempre sorridente e pronta alla battuta. Non dimenticherò mai le serate passate insieme da ragazzi.” Oltre al dolore, molti utenti hanno espresso anche rabbia per l’ennesima vittima di quello che molti definiscono “la curva della morte”, un tratto di strada tristemente noto per i numerosi incidenti mortali.

La dinamica dell’incidente

Erano da poco passate le 5 del mattino quando Francesca, al volante della sua Mini Cooper, stava percorrendo via Trionfale in direzione del Centro. A bordo con lei si trovava un uomo di 43 anni, successivamente trasportato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. All’altezza di San Filippo Neri, la Mini si è scontrata frontalmente con un mezzo dell’Ama, un Iveco Magirus. L’impatto è stato violento e per Francesca non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. All’arrivo dei soccorritori, il corpo della donna era rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Il conducente del mezzo Ama, un uomo di 47 anni, è stato portato in ospedale per accertamenti, che hanno dato esito negativo.

Le indagini proseguono

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario, che hanno chiuso la strada fino alle 11 circa per consentire i rilievi necessari. Gli agenti del XV gruppo Cassia hanno sequestrato i due veicoli coinvolti, mentre le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente sono ancora in corso. L’Ama, in un comunicato, ha espresso profondo dolore e cordoglio per la perdita, dichiarandosi completamente a disposizione delle autorità competenti. “I vertici Ama esprimono le più sentite condoglianze ai familiari della vittima,” si legge nella nota dell’azienda.

Un addio straziante, quello a Francesca Di Ruberto, che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.