Tragico incidente, scontro tra due macchine. Coinvolti pedoni

Tragedia nelle vie di Milano venerdì pomeriggio. Due veicoli si sono violentemente scontrati in via Inganni, all’angolo con via Lorenteggio, poco dopo le 17.30. A causa dell’urto, uno dei due mezzi si è ribaltato, investendo due pedoni.



Una donna di 77 anni è stata travolta e, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, ha perso la vita dopo poche ore all’ospedale Humanitas, dove era stata trasportata in codice rosso. L’altro pedone, un uomo di 84 anni, è stato fortunatamente meno colpito e trasferito in codice giallo al Policlinico.



L’intervento sul posto è stato immediato e massiccio: ben quattro ambulanze, un’unità di automedica, e un’auto infermieristica del 118 sono accorse sul luogo. Anche la polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti, questi ultimi in particolare per estrarre dall’auto ribaltata due coniugi di 77 anni, trasportati successivamente in codice giallo.



Questo tragico evento riecheggia, in modo angosciante, un altro incidente avvenuto lo scorso primo agosto in viale Umbria. In quell’occasione, una manovra imprudente di un automobilista aveva causato un violento scontro tra due veicoli, con uno di questi che aveva poi travolto Karl Nasr, un giovane di appena 18 anni, che camminava sul marciapiede.