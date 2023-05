Tragico incidente stradale a Vigevano: perde la vita una bimba di cinque anni

Tragedia a Vigevano (Pavia): una bimba di cinque anni è morta a seguito di un terribile incidente stradale. La piccola, gravemente ferita, è stata sbalzata fuori dall’auto guidata dal nonno dopo lo scontro con un’altra vettura. La dinamica precisa dell’incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio, è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, una Honda Jazz, alla guida della quale si trovava il nonno della bimba, è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y.



Verso le 12:30, la bimba si trovava a bordo dell’auto della madre, seduta sul sedile posteriore. Improvvisamente, il veicolo della madre è stato tamponato da un altro veicolo, provocando l’uscita violenta della piccola dall’abitacolo attraverso il finestrino, che risultava aperto a causa delle elevate temperature e del sole.



Non è ancora chiaro se la bimba fosse correttamente assicurata con tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge. Tuttavia, sin dall’inizio, le ferite riportate a causa dell’impattante contatto con l’asfalto sono apparse estremamente gravi.



L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Vigevano e ha lasciato attoniti i residenti. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.



La notizia della morte della piccola ha generato un’ondata di tristezza e sgomento nella città, con molte persone che si sono radunate presso il luogo dell’incidente per rendere omaggio alla vittima e offrire supporto alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente di salvare la vita della bimba, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani.



Questo tragico incidente stradale mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e dell’uso corretto dei dispositivi di protezione per i bambini a bordo dei veicoli. È fondamentale che i genitori e i conducenti prestino la massima attenzione e adottino tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione dei più piccoli durante gli spostamenti in auto.



La comunità locale è unita nel cordoglio per la perdita di questa giovane vita e spera che questo incidente tragico serva da monito affinché tutti si impegnino a guidare in modo responsabile e a proteggere la sicurezza dei più vulnerabili sulla strada.