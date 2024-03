Allarme bomba a Trani, in Puglia. Le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse dopo che alla stazione ferroviaria è stato trovato un biglietto all’interno di una valigetta lasciata incustodita. Il messaggio annunciava la presenza di una bomba biologica all’interno della struttura ferroviaria, ma anche in due istituti scolastici non meglio precisati della città. La presenza della valigetta, notata da chi era in attesa de treni, ha fatto scattare l’allarme e i controlli. Fortunatamente, dopo i controlli delle forze dell’ordine, le scuole sono state riaperte.

Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha quindi emanato il provvedimento che ordina sospensione delle lezioni. “A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna”, si legge in un comunicato postato sui canali social ufficiali del Comune di Trani. A svolgere le indagini sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell’allarme.

