Trapani, incendio nell’aeroporto. Voli sospesi Cronaca

A poche settimane di distanza dall’incendio che ha paralizzato l’aeroporto di Catania, un nuovo incendio blocca i trasporti aerei siciliani. Questa volta, il rogo si è scatenato nei dintorni di Birgi, causando la chiusura dello scalo di Trapani. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in comunicazione costante con Salvatore Cocina del Dipartimento Protezione Civile della Regione e con il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, ha informato il pubblico sull’emergenza in corso. L’incendio ha colpito il vallone adiacente all’aeroporto “Vincenzo Florio”. Come precauzione, Airgest ha sospeso tutte le operazioni di aviazione civile, dal momento che le fiamme stanno avanzando verso l’interno dell’area aeroportuale, in particolare verso il lato pista.

La risposta è stata immediata: mezzi antincendio sia militari del 37′ Stormo che civili, insieme a un elicottero antincendio del 82′ CSAR dell’aeronautica, sono stati mobilitati per contenere e spegnere le fiamme.

Salvatore Ombra, presidente dell’Airgest, ha dichiarato: “Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per limitare i danni. Fortunatamente, per ora, la struttura dell’aeroporto non è stata danneggiata. Tuttavia, abbiamo emesso un avviso per la sospensione di tutti i voli fino a che la situazione non tornerà sotto controllo e la pista sarà ispezionata”. Ha poi aggiunto con preoccupazione: “Questa stagione degli incendi sta mettendo a dura prova l’intero sistema aeroportuale”.

La Sicilia si trova nuovamente di fronte a un’emergenza incendi che minaccia la normalità dei suoi trasporti. Mentre la situazione a Trapani rimane critica, la speranza è che le fiamme vengano presto domate e che si possa tornare alla normale operatività.