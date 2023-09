Trascinato per 200 metri, chirurgo in moto travolto e ucciso da un auto

Una tragica fatalità ha tolto la vita a Antonio Vilardi, 41 anni, illustre medico ortopedico, nel cuore della notte. Verso le 3:30 di oggi, in zona Pedagna Est, si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolta una Ducati Monster e una Mazda CX-30. Secondo quanto riportato dai carabinieri di Imola, il medico sarebbe stato travolto mentre era alla guida della sua moto e colpito violentemente da una vettura guidata da un 24enne, ora arrestato per omicidio stradale.



I dettagli dell’accaduto sono drammatici: Vilardi, in sella alla sua Ducati, è stato tamponato dalla Mazda percorrendo lo stesso senso di marcia. A seguito dell’urto, il medico è stato trascinato per oltre 200 metri. Nonostante gli sforzi dei soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il centauro per un’ora, Vilardi non ce l’ha fatta.



Gli accertamenti effettuati sul giovane automobilista hanno rivelato una positività all’alcol test con un valore di 1,21 g/l.



La scomparsa del Dr. Vilardi ha gettato nello sconforto l’Azienda USL di Imola. Trasferitosi in città nel 2014, dopo essersi specializzato all’Università di Messina, il dottor Vilardi era un pilastro dell’ortopedia, con una super-specializzazione nelle patologie dell’arto superiore conseguita all’Università di Bologna.

Le parole di cordoglio

Le parole di cordoglio si moltiplicano. Andrea Rossi, direttore generale dell’Azienda USL di Imola, sottolinea il vuoto lasciato dal dottor Vilardi, descritto come un professionista stimato e un uomo dal carattere affabile. Il pensiero di Rossi va “prima di tutto alla famiglia del dottor Vilardi, a cui tutti noi ci stringiamo”.



Anche il direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’Ausl di Imola, Carlo Impallomeni, ha voluto esprimere il proprio dolore, ricordando la figura del medico scomparso come un professionista di alto calibro e un uomo di grande umanità. La sua preoccupazione e il suo affetto vanno in particolare al piccolo Sandro, figlio di Vilardi, e alla moglie Cristina.



La comunità di Imola piange oggi la scomparsa di uno dei suoi pilastri, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo medico e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo