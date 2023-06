Trasloco internazionale: costi e informazioni People

Quanto costa un trasloco internazionale? Il trasloco internazionale è un evento significativo nella vita di molte persone, un’esperienza che può portare con sé un mix di emozioni tra entusiasmo, ansia e stress. La prima fonte di ansia e preoccupazione nel trasferire tutti i propri beni da un paese all’altro è il costo. Proprio per questo all’interno dell’articolo ci concentreremo sull’esplorazione dei fattori che influenzano i costi di un trasloco internazionale e forniremo alcune utili informazioni per aiutare a prendere decisioni consapevoli. Prima di cominciare vediamo come Bliss Moving sia una delle aziende che intraprende traslochi internazionali con la massima possibilità di personalizzazione, in questo caso, è possibile richiedere sul sito un preventivo gratuito per un trasloco internazionale, ma prima vi invitiamo a leggere questa guida per capire come calcolare in modo autonomo i propri costi.

La distanza e il modo di trasporto prescelto

Il principale fattore che determina il costo di un trasloco internazionale è proprio la distanza tra il paese di partenza e quello di destinazione. Di media, maggiore è la distanza e maggiore saranno i costi di spedizione da sostenere. In questa variabile però devono essere incluse anche le modalità di spedizione che possono far oscillare il prezzo in modo significativo. Per i trasporti internazionali in Europa è possibile optare per il trasporto via terra, in altri casi il trasporto via mare o via aerea può essere indispensabile.

In una spedizione via mare, per esempio, il prezzo dipenderà dal tipo di container scelto per la spedizione, che può essere di 20 piedi (circa 30 metri cubi) o di 40 piedi (circa 65 metri cubi). In generale, il costo del container da 20 piedi sarà inferiore rispetto a quello da 40 piedi.

Spedizione diretta o groupage?

Esistono due diverse opzioni per il trasloco internazionale ovvero:

La spedizione diretta, effettuata in media entro 3 giorni;

La spedizione groupage o a data programmata, effettuata entro 20-30 giorni e che prevede di spedire i propri beni insieme a quelli di altre spedizioni per ottenere un risparmio.

I servizi scelti

Il costo di un trasloco di questo tipo dipende anche dai servizi scelti, vediamo quindi quali sono le variabili di cui tener conto:

Operazioni di smontaggio e montaggio della merce;

Operazioni di imballaggio e disimballaggio della merce;

Operazioni di carico e scarico della merce.

Entrando nello specifico possiamo vedere come il costo di smontaggio e imballaggio possa variare in base al volume della merce da trasportare mentre il costo di carico della merce è influenzato dalla posizione della struttura da traslocare e da variabili come la posizione e il traffico.

Le operazioni di scarico, disimballaggio e rimontaggio della merce hanno anch’esse un costo ed è quindi doveroso tenerne conto. Per ridurre i costi, è possibile svolgere personalmente le operazioni di imballaggio o di carico/scarico in autonomia lasciando al personale dell’azienda trasportatrice solo alcune operazioni.

Costi doganali e portuali

Oltre ai costi di trasporto e gestione dei propri beni, nel computo finale dei costi di un trasloco internazionale devono essere inclusi anche le spese doganali, le tasse da pagare e le eventuali spese portuali. È importante tenere in considerazione che ogni nazione presenta le proprie normative e i propri regolamenti doganali.

In alcuni casi, possono essere necessarie ulteriori spese per la gestione delle procedure doganali, come la richiesta di documenti e certificati specifici. Pertanto, è consigliabile consultare un’azienda di traslochi professionale per avere una stima accurata di tutte le spese che possono essere sostenute per un trasloco internazionale.