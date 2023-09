Una notizia devastante ha colpito la comunità accademica del Politecnico di Milano: è morto Federico Bucci, il pro rettore della sede territoriale di Mantova. Bucci, 64 anni, residente a Milano, era in vacanza al Lago di Garda, una località che aveva scelto di tenere riservata, tanto da non condividerla nemmeno con i suoi amici più stretti.



La tragica vicenda ha avuto inizio la mattina di qualche giorno fa, quando Bucci, come era sua abitudine, si era dedicato al jogging. Durante la sua corsetta, un’auto lo ha travolto. Le condizioni del pro rettore sono apparse subito gravi e, a causa della serietà delle lesioni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Borgo Trento di Verona. Qui, i medici hanno eseguito un delicato intervento neurochirurgico alla testa, ma, nonostante gli sforzi, Bucci non ce l’ha fatta.



Il decesso è stato confermato dalla Gazzetta di Mantova questa mattina, scatenando una grande ondata di cordoglio in tutto il territorio. Molti si stanno chiedendo come un momento di relax possa trasformarsi in una tragedia così sconvolgente. Nel frattempo, le autorità stanno indagando sull’accaduto per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.



Il mondo accademico e la città di Mantova sono in lutto, perdendo una figura di spicco come il pro rettore Bucci. I dettagli del funerale saranno comunicati nei prossimi giorni.