Tre bei cani maschi stanno camminando per strada quando vedono una barboncina bella e seducente. I tre cani maschi entrano subito in competizione, tutti e tre vogliono essere i primi a raggiungerla ma finiscono per arrivare davanti a lei nello stesso momento. Sono senza parole davanti alla bella, sbavano e sperano in un suo solo sguardo in cambio.

Consapevole del suo fascino e del suo evidente effetto sui tre corteggiatori, decide di essere gentile e dice loro: “Il primo che può usare le parole “fegato” e “formaggio” insieme in una frase fantasiosa e intelligente può uscire con me .”

Il robusto e muscoloso Labrador nero parla rapidamente e dice “Adoro il fegato e il formaggio”.

“Oh, che puerile”, disse la barboncina, “questo non mostra immaginazione né intelligenza”.

Si rivolge all’alto e lucente Golden Retriever e dice: “Vediamo… tu che sai fare?”

“Ummmm… ODIO fegato e formaggio”, sbotta il Golden Retriever.

“Mio, mio”, disse il barboncino, “credo che siate senza speranza. Questa frase è stupida tanto quanto quella del Labrador. Poi si rivolge all’ultimo dei tre cani e dice: “E tu, piccoletto?”

L’ultimo dei tre, minuscolo di statura ma grande per fama e finezza, è un chihuahua.

Le fa un sorriso, una strizzatina d’occhio, si rivolge al Golden Retriever e al Lab e dice:

“Tenete pure il fegato voi, questa formaggina è mia.”