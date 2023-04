Tre giovanissimi morti in un incidente in un’azienda avicola…

Tre giovani, due dei quali minorenni, hanno perso la vita oggi pomeriggio a Bertinoro, nella provincia di Forlì-Cesena, a seguito di un grave incidente avvenuto in un’azienda di allevamento di galline e pulcini, precisamente nella frazione di San Pietro in Guardiano, presso l’azienda Casagrande.



Secondo quanto riportato, i tre giovani, di origine nordafricana, stavano girando a bordo di un’auto intorno a un silos pieno di mangime, quando avrebbero urtato con il veicolo il silos, danneggiandolo. A causa dell’impatto, sono stati travolti e sepolti da una enorme quantità di materiale.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno aspettando l’arrivo di una gru per liberare i corpi, i soccorritori del servizio sanitario 118 e i carabinieri delle stazioni di Meldola e Bertinoro.



L’azienda Casagrande è un’azienda agricola e avicola che opera dal 1959 e si dedica alla coltivazione di frutta e cereali, alla produzione di uova e all’allevamento di oltre due milioni di polli all’anno.



Questa tragica notizia ha scosso profondamente la comunità locale e l’intera area circostante. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per stabilire le cause esatte dell’accaduto. Nel frattempo, si è manifestata una grande tristezza e cordoglio per la perdita delle giovani vite, in particolare dei due minorenni, e si attendono ulteriori sviluppi sull’accaduto.