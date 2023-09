Tre pazzi stanno in una stanza di un ospedale con un infermiere. I tre vogliono uscire fuori dalla stanza ma l’infermiere lo vieta… Continua

Tre pazzi stanno in una stanza di un ospedale con un infermiere. I tre vogliono uscire fuori dalla stanza ma l’infermiere lo vieta in quanto devono stare lì dentro. In questa stanza c’è una porta disegnata sul muro, va il primo e comincia a tirare calci e pugni contro la falsa porta perchè vuole uscire.

Il secondo idem e il terzo invece se ne sta seduto e ride; l’infermiere chiede: “bene vedo che tu stai guarendo..guarda come ridi di quei due!!” e lui: “si, perchè quei due imbecilli non hanno capito che la chiave ce l’ho io!”