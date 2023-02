Tredicenne colpita con le forbici da due coetanee

Un’aggressione violenta tra studentesse di terza media è avvenuta nel comune di Castelbelforte, in provincia di Mantova, dove una tredicenne è stata picchiata e colpita con un paio di forbici da due coetanee. Secondo i testimoni, si sarebbe trattato di un agguato premeditato, avvenuto in un giardino pubblico del paese. La vittima è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.



La motivazione dell’aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti, ma si presume che possa essere nata tra i banchi di scuola. Le tre ragazze frequentano la stessa classe della terza media a Castelbelforte, e nulla lasciava presagire un epilogo simile. Le autrici dell’aggressione sono state rintracciate a casa dai carabinieri insieme ai loro genitori.



La vittima si trova ora all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove riceve le cure necessarie. L’episodio ha ovviamente suscitato molta impressione in paese, tanto che il sindaco ha dichiarato di non riuscire a capacitarsi di come sia potuto accadere un gesto così orribile tra ragazze che hanno cresciuto insieme. Si presume che l’aggressione possa essere stata motivata da invidia per i voti scolastici della vittima.



Questa vicenda ha ovviamente conseguenze anche a livello scolastico, e si prevede che potrà causare difficoltà anche alle compagne e ai compagni di classe. Per questo motivo, la referente scolastica si è già attivata per fornire supporto psicologico ai ragazzi a partire dal prossimo lunedì.